Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Kocaeli ezan vakti ve iftar saati: Kocaeli imsak, iftar ve teravih saatleri (Kocaeli imsakiyesi 2025)
Kocaeli iftar saatleri, Ramazan ayının teşrifleriyle öne çıkıyor. Mübarek Ramazan'da oruçlar, dualarla akşam ezanında açılıyor. Kocaeli akşam ezanı vakitleri oruç tutan veya tutacaklarca takip ediliyor. 2025 Ramazan imsakiyesine göre Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? 2025 Kocaeli Ramazan imsakiyesi (Kocaeli imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saati).
Onbir ayın sultanı uzun ve heyecanlı bekleyişin sonunda İslam alemine bereketiyle geldi! İlk sahura 1 Mart günü kalkıldı, oruçlar tutulmaya başlandı. Şimdi sıra illerin iftar vakitlerinde! Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, ilk oruçlarını açmak için 1 Mart Kocaeli iftar vakitlerini araştırıyor. Kocaeli'de teravih namazı saat kaçta kılınacak, iftara ne kadar kaldı?