Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Kocaeli ezan vakti ve iftar saati: Kocaeli imsak, iftar ve teravih saatleri (Kocaeli imsakiyesi 2025)

FİDYE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dini bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkânının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.



İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder.