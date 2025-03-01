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Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Kocaeli ezan vakti ve iftar saati: Kocaeli imsak, iftar ve teravih saatleri (Kocaeli imsakiyesi 2025)

Kocaeli iftar saatleri, Ramazan ayının teşrifleriyle öne çıkıyor. Mübarek Ramazan'da oruçlar, dualarla akşam ezanında açılıyor. Kocaeli akşam ezanı vakitleri oruç tutan veya tutacaklarca takip ediliyor. 2025 Ramazan imsakiyesine göre Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? 2025 Kocaeli Ramazan imsakiyesi (Kocaeli imsak vakti, iftar vakti ve teravih namazı saati).

Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Kocaeli ezan vakti ve iftar saati: Kocaeli imsak, iftar ve teravih saatleri (Kocaeli imsakiyesi 2025) - 1

Onbir ayın sultanı uzun ve heyecanlı bekleyişin sonunda İslam alemine bereketiyle geldi! İlk sahura 1 Mart günü kalkıldı, oruçlar tutulmaya başlandı. Şimdi sıra illerin iftar vakitlerinde! Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, ilk oruçlarını açmak için 1 Mart Kocaeli iftar vakitlerini araştırıyor. Kocaeli'de teravih namazı saat kaçta kılınacak, iftara ne kadar kaldı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Kocaeli ezan vakti ve iftar saati: Kocaeli imsak, iftar ve teravih saatleri (Kocaeli imsakiyesi 2025) - 2

KOCAELİ İFTAR SAATİ 1 MART

Ramazanın ilk günü Kocaeli iftarı saat 18:58'de açmış olacak.

KOCAELİ İMSAKİYE 2025

Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Kocaeli ezan vakti ve iftar saati: Kocaeli imsak, iftar ve teravih saatleri (Kocaeli imsakiyesi 2025) - 3

KOCAELİ TERAVİH NAMAZI SAATİ

Kocaeli'de iftarı akabinde idrak edilecek olan teravih namazı saat 20:16'da.

Çayırova Sahur Vakti

Darıca Sahur Vakti

Dilovası Sahur Vakti

Gebze Sahur Vakti

Kandıra Sahur Vakti

Karamürsel Sahur Vakti

Kartepe Sahur Vakti

Körfez Sahur Vakti

Başiskele Sahur Vakti

Derince Sahur Vakti

Gölcük Sahur Vakti

İzmit Sahur Vakti

Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Kocaeli ezan vakti ve iftar saati: Kocaeli imsak, iftar ve teravih saatleri (Kocaeli imsakiyesi 2025) - 4

FİDYE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dini bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkânının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder.

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