Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza

DHA 02.06.2021 - 16:18
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kilez Deresi’nden İzmit Körfezi’ne kırmızı renk maddenin aktığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemede bulundu.
Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren firmanın, yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığı belirlendi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirliliğe müdahale edilerek, atığın yayılmaması için dereye bariyer sistemi kuruldu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olan firmaya cezai işlem uyguladı.