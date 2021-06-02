Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, İzmit Körfezi’ne dökülen Kilez Deresi’ne, bir firma tarafından kırmızı renkte atık su bırakıldı. Atığın yayılmaması için dereye bariyer çekildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, firmaya ceza uyguladı.

DHA 02.06.2021 - 16:18

Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 1

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kilez Deresi’nden İzmit Körfezi’ne kırmızı renk maddenin aktığı ihbarı yapıldı. 

Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 2

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemede bulundu. 

Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 3

Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren firmanın, yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığı belirlendi. 

Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 4

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirliliğe müdahale edilerek, atığın yayılmaması için dereye bariyer sistemi kuruldu.

Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 5

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olan firmaya cezai işlem uyguladı.

Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 6
Vezirçiftliği Mahallesi'nin muhtarı Bahattin Akyaka, "Kilez Deresi'ne kırmızı madde döküldüğünü görenler ihbarda bulundu. Çevre ekipleri, gelerek müdahalede bulundu. Firmayı kısa sürede tespit ettiler" dedi.
Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 7
Kocaeli'de Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - 8

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