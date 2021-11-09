Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi dereye düştü. Kazada ilk belirlemelere göre; biri öğrenci iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 20 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 09.11.2021 - 16:55 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 17:04

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı - 1

Gebze ilçesinde dereye devrilen öğrenci servisindeki biri öğrenci iki kişi hayatını kaybetti. 

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı - 2

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden öğrenci servisi, bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı - 3

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı - 4

İlk belirlemelere göre kazada bir öğrenci ile yoldan geçerken servisin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti. 

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı - 5

Yaralanan 20 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı - 6

Araç içinde sıkışan servis şoförünün kurtarılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı - 7

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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