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Kocaeli'de sağanak (Araçların üzerine ağaç devrildi)

Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Üzerine ağaç devrilen 4 otomobilde hasar meydana geldi.

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    Kentte öğleye doğru başlayan sağanak, özellikle il merkezinde etkili oldu.
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    Aniden bastıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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    Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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    İzmit Tren Garı'nın karşısındaki otoparkta park halinde bulunan 4 otomobilin üzerine, içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada, gövdesi ortadan ikiye ayrılan dut ağacı devrildi.
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    Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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    Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırılırken, araçlarda hafif çaplı hasar meydana geldi.
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki yağışlı hava gece saatlerine kadar devam edecek.
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