Kocaeli'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak etkili oldu. Sularda kalan plakalar tellere asıldı.

Kocaeli'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü - 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü - 2

Yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü, su yüksekliği diz seviyesine kadar ulaştı.

Kocaeli'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü - 3

Etkili sel ve yağmur alt geçitleri su altında bırakıp vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolu kullanmak zorunda kalan birçok aracın plakası suya düştü.

Kocaeli'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü - 4

Plakaların düştüğünü fark eden duyarlı vatandaşlar, plakaları tellere astı.

Kocaeli'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü - 5
Kocaeli'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü - 6
DAHA FAZLA GÖSTER