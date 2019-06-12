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Kocaeli'de sağanak yağış

Anadolu Ajansı, DHA

Kocaeli'de kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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    İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
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    Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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    Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
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    ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

    ALT GEÇİTLERİ SU BASTI
    Körfez ilçesinde de sağanak yağmur etkili oldu. Atalar Mahallesi'nde yer alan ve sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel Alt Geçidi yağmur suları ile doldu. Polis, alt geçidi kullanan sürücüleri uyarırken, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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    Yetkililer suyla kaplanan Sahil Caddesi çevresinde önlem aldı. Şirinyalı mevkiinde bulunan alt geçit ile Mimar Sinan Mahallesi'nde yine sahile geçiş sağlayan alt geçit de yağmur sularıyla doldu.
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