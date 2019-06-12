Kocaeli'de sağanak yağış
Anadolu Ajansı, DHA
Kocaeli'de kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
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1Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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2İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
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3Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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4Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
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ALT GEÇİTLERİ SU BASTIKörfez ilçesinde de sağanak yağmur etkili oldu. Atalar Mahallesi'nde yer alan ve sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel Alt Geçidi yağmur suları ile doldu. Polis, alt geçidi kullanan sürücüleri uyarırken, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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6Yetkililer suyla kaplanan Sahil Caddesi çevresinde önlem aldı. Şirinyalı mevkiinde bulunan alt geçit ile Mimar Sinan Mahallesi'nde yine sahile geçiş sağlayan alt geçit de yağmur sularıyla doldu.
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