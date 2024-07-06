Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Bazı iş yerlerini de su bastı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.
Sokaktakiler tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi.
Yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.
Esnaf biriken suyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.