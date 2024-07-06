Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Bazı iş yerlerini de su bastı.

Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 1

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 2

Yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 3

Sokaktakiler tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 4

Yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.

Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 5

Esnaf biriken suyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 6
Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 7
Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 8
Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 9
Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 10
Kocaeli'de sağanak yağış: Yollar göle döndü - 11
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