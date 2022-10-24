Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, petrol türevli ürünlerin depolandığı tesiste yangın çıktı. Alevler yan binadaki fabrikaya da sıçradı. Yangın, iki saatte kontrol altına alındı. İki fabrikada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 1

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, petrol türevli ürünlerin depolandığı tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 2

ALEVLER YAN BİNADAKİ FABRİKAYA SIÇRADI

Alevler, yan taraftaki makine parçaları üreten fabrikaya da sıçradı.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 3

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Simsiyah dumanlar, 20 metreye kadar yükseldi.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 4

Fabrikada ara ara patlamalar da meydana geldi.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 5

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 6

Yangını söndürmek için TÜPRAŞ rafinerisinden de takviye ekipler gönderildi.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 7

Alevler, 42 itfaiye aracı ve 100'e yakın görevlinin iki saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 8

Her iki fabrikada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 9
Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 10
Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 11
Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 12
Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında - 13

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