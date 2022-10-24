Kocaeli'de sanayi tesisindeki yangın kontrol altında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, petrol türevli ürünlerin depolandığı tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler, yan taraftaki makine parçaları üreten fabrikaya da sıçradı.
Simsiyah dumanlar, 20 metreye kadar yükseldi.
Fabrikada ara ara patlamalar da meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürmek için TÜPRAŞ rafinerisinden de takviye ekipler gönderildi.
Alevler, 42 itfaiye aracı ve 100'e yakın görevlinin iki saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Her iki fabrikada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.