Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda, fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri kıyıya vurdu.

Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu - 1

Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu - 2

Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu'nda da fırtına sebebiyle tekneler rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu.

Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu - 3

Fırtına nedeniyle bazı amatör balıkçı tekneleri de su aldı.

Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu - 4

Zaman zaman dalgaların boyu aşarken, balıkçılar da zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu - 5
Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu - 6
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