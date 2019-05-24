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Kocaeli'de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Anadolu Ajansı

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

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    Kocaeli'nin Gebze ve Kandıra ilçelerinde gece başlayan rüzgar, sabaha karşı şiddetini artırdı.
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    Kandıra'da sahil mahalleleri Kerpe ile Kefken'de etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle bazı ev ve pansiyonların çatısı, bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.
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    Devrilen ağaç ve çatılardan uçan yalıtım malzemeleri, park halindeki otomobiller ve iş yerlerinde zarara neden oldu.
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    Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ise Mollafenari Mahallesi'nde ağaçları yola devirdi. Devrilen ağaçların enerji nakil hatlarında hasara yol açması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
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    Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ Gebze İşletme Müdürlüğü ekipleri, zarar gören hatların onarımı, itfaiye ekipleri ise savrulan parçalar ile devrilen ağaçların yollardan kaldırılması için çalışma başlattı.
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