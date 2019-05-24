Kocaeli'de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
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1Kocaeli'nin Gebze ve Kandıra ilçelerinde gece başlayan rüzgar, sabaha karşı şiddetini artırdı.
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2Kandıra'da sahil mahalleleri Kerpe ile Kefken'de etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle bazı ev ve pansiyonların çatısı, bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.
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3Devrilen ağaç ve çatılardan uçan yalıtım malzemeleri, park halindeki otomobiller ve iş yerlerinde zarara neden oldu.
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4Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ise Mollafenari Mahallesi'nde ağaçları yola devirdi. Devrilen ağaçların enerji nakil hatlarında hasara yol açması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
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5Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ Gebze İşletme Müdürlüğü ekipleri, zarar gören hatların onarımı, itfaiye ekipleri ise savrulan parçalar ile devrilen ağaçların yollardan kaldırılması için çalışma başlattı.
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