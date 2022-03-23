Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza

Haberler - DHA 23.03.2022 - 12:53
Kocaeli İzmit'te TEM Otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde saat 10.30 sıralarında Kerim Doğan idaresindeki kamyon, trafik yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan Halil Kılıç idaresindeki TIR'a arkadan, İbrahim Çeker idaresindeki kamyon ise bu kamyona arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil'e bildirmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralanan sürücü İbrahim Çeker'i araçtan çıkardı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çeker, ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.