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Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza

İzmit'te TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - DHA 23.03.2022 - 12:53

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 1

İzmit'te TEM Otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde saat 10.30 sıralarında Kerim Doğan idaresindeki kamyon, trafik yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan Halil Kılıç idaresindeki TIR'a arkadan, İbrahim Çeker idaresindeki kamyon ise bu kamyona arkadan çarptı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 2

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil'e bildirmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 3

İtfaiye ekipleri yaralanan sürücü İbrahim Çeker'i araçtan çıkardı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 4

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çeker, ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 5

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 6

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 7

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 8
Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 9
Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 10
Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza - 11

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