Kocaeli'de yoğun sis. D-100'de görüş mesafesi 75 metreye düştü

20.12.2025 10:29

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle kent merkezi ile D-100 Karayolu'nda görüş mesafesi yer yer 75 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de kent genelini etkisi altına alan ve alçak seviyede seyreden sis bulutları, özellikle İzmit ve Kartepe çevresinde etkisini daha fazla hissettirdi.

Bu bölgelerde görüş mesafesinin zaman zaman 75 metreye kadar düşmesi, sürücülerin kontrollü ve dikkatli bir şekilde ilerlemesine neden oldu.

Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak ve takip mesafelerini artırarak yol almaya çalıştı.

Yoğun sis, ulaşımda da zaman zaman aksamalara yol açtı. D-100 Karayolu’nun bazı kesimlerinde trafikte yavaşlama yaşandı.