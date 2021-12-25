Kocaeli'de yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

"DEĞERİ 1 MİLYON TL OLAN ARAÇ VAR"

Otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç bulunduğunu belirten Bostan, "Araçlar emniyet tarafından çekilip buraya geliyor. Hacizli yakalamalı, trafik sigortası yaptırılmamış, sürücüsünün ehliyeti olmayan araçlar oluyor genellikle. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araç var, 100 bin liralık araç da var, 50 bin liralık araç da var” diye konuştu.