Kocaeli'de zamana karşı yarış: JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, olumsuz bir durum olmaması adına Uludağ'da görev yaparken kısa sürede İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi'ne ulaştı.



1 adet kar üstü motorlu JAK timi, 2 Jandarma Asayiş timi, UMKE ve AFAD personelleri ile ormanlık alanda çalışma yapan ekipler, mahsur kalan Arda P. ile Erol B. donmak üzereyken kurtardı. Kurtarma anı ise saniye saniye GoPro kamerasına yansıdı.