Kocaeli'de zamana karşı yarış: JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda kaybolan 2 vatandaş, eksi 8 derecede donmak üzereyken Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istenen JAK timleri tarafından bulundu. İki vatandaş 24 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kocaeli'de zamana karşı yarış: JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı - 1

Olay, Kocaeli ili Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Ormana çıkan Arda P. ile Erol B., yoğun kar yağışı sebebiyle ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine ormanlık alana Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Geniş alana sahip ormanda çalışma yapan ekipler, Uludağ'dan dolayı imkanları daha geniş olan Bursa'dan yardım istedi.

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Kocaeli'de zamana karşı yarış: JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı - 2

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, olumsuz bir durum olmaması adına Uludağ'da görev yaparken kısa sürede İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi'ne ulaştı.

1 adet kar üstü motorlu JAK timi, 2 Jandarma Asayiş timi, UMKE ve AFAD personelleri ile ormanlık alanda çalışma yapan ekipler, mahsur kalan Arda P. ile Erol B. donmak üzereyken kurtardı. Kurtarma anı ise saniye saniye GoPro kamerasına yansıdı.

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