Kocaeli'deki kafede dehşet anları. Oğlunun gözü önünde öldüresiye dövüldü

Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ve 21 yaşındaki oğlu Talha Kaan İzal, vakit geçirmek için mekana gitti. İddiaya göre, kafe önünde bir kişinin dövüldüğünü gören Yıldırım, bu kişiye yardım etmek amacıyla onu içeriye çağırdı.

Bu sırada şüpheli grup da kafeye girerek küfür etmeye başladı. Talha Kaan İzal'ın, gruptakileri "Burada kadınlar var, küfür etmeyin." şeklinde uyarması üzerine arbede çıktı.

Gözü dönmüş grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu dövüldü. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan anne Meryem Yıldırım, kanlar içinde kaldı.

Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.