Kocaeli'deki karantina bitti (Yurt dışından gelenler)

İHA 01.04.2020 - 08:42 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 09:03
Yurt dışından gelerek Kocaeli’deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, corona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı.
Evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, kendilerine imkanı sağlayan kurumlara dua ettiler.
Corona virüs tehdidi sonrasında Avrupa’dan tahliye edilerek Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan 859’u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli’de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti.
Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan gurbetçi vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı.
"Bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar her şey çok güzeldi"
Yurttaki imkanlardan memnun kaldıklarını ifade eden Yavuz Yener adlı vatandaş, “Devletimize teşekkür ediyoruz. Bütün imkanlarını seferber etti. Bizi burada misafir etti. Test sonuçlarımız negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti ülkemizin başından kaldırır. Almanya’dan gelmiştik. Her şey çok güzeldi. İnternetimizden, yiyeceklerimize bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar. Her şey çok güzeldi. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimize dönüyoruz, güzel bir duygu. Ankara’da oturuyorum, kendi imkanlarımla döneceğim” dedi.