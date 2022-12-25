Kocaeli'deki köpüren dere ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen ve İzmit Körfezi'ne kadar uzanan Kilez Deresi, sabah saatlerinde bembeyaz aktı. Vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.
Rengi zaman zaman maviye dönen suyun üzerinde beyazlıklar dikkat çekti.
Etrafa yayılan koku sebebiyle de deredeki maddenin kimyasal olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
Alınan ihbar üzerine AFAD, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İSU ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, sudan numune alarak incelemeye götürdü.
30 yıl önce dereden balık bile tutabildiklerini belirten Abdullah Memkeze, “Eskiden biz deremizde balık tutardık, yüzerdik. Tertemizdi, berraktı. Sonra zaman zaman fabrikalardan simsiyah sular, kimyasal atıklar deremize karıştırıldı. Dere komple köpürmüş, masmavi olmuş şekilde" dedi.