Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı
Kocaeli’de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Dün gözaltına alınan 11 kişi, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 11 şüpheliden 8’inin tutuklanmasına karar verdi.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.
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