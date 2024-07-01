Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Gebze Adliyesi’ne sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17), gözcülük yapan B.Y. (20) ile O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö’nün (33) savcılık sorguları tamamlandı.