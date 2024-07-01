Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı

Kocaeli’de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Dün gözaltına alınan 11 kişi, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 11 şüpheliden 8’inin tutuklanmasına karar verdi.

Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı - 1

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı - 2

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Gebze Adliyesi’ne sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17), gözcülük yapan B.Y. (20) ile O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö’nün (33) savcılık sorguları tamamlandı.

Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı - 3

D.G. ve diğer 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı - 4

NE OLMUŞTU?

Çayırova ilçesinde 26 Haziran’da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Kocaeli’deki Mahir hoca cinayetinde 8 tutuklama kararı - 5

Saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalanmış, e​​​​mniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu Kocaeli, İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER