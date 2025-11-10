Kocaeli'deki yangın faciası: İşçiler sigortasız mı çalıştırıldı?
10.11.2025 08:44
Son Güncelleme: 10.11.2025 08:48
AA, İHA
Kocaeli'de bir parfüm fabrikasında 3'ü 18 yaşın altında 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasında işçilerin sigortasız çalıştırıldığı iddia edildi. Fabrikanın ise İŞKUR binasının yanında olması dikkat çekti. İŞKUR yöneticilerine el çektirilmişti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Dikan ve Hanım Gülek'in hayatını kaybetti.
Yangında biri ağır 7 kişi de yaralandı.
Yangına ilişkin soruşturma sürerken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
Fabrikada herhangi bir güvenlik tedbirinin olmadığı iddia edilirken fabrikanın İŞKUR binasının yanında olması ise dikkat çekti. Bu birimin yöneticilerinin neredeyse tümüne işten el çektirildi.
3 YILDIR SİGORTASIZ ÇALIŞIYORMUŞ
Ayrıca, İHA, 3 çocuk annesi olan Şengül Yılmaz'ın 3 yıldır bu tesiste sigortasız olarak çalıştığını belirtir haber geçti.
Facia sonrası ihmal iddiaları ise araştırılırken iki katlı bina tesisin sadece alt katının ruhsatlı olduğu öğrenildi.
GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ
İş yeri sahibi ve iki vardiya amirinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli Müdürü, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü ile İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü'nün de bulunduğu 7 kişinin açığa alındığını duyurdu.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.