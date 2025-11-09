Kocaeli'deki yangından sonra tepki çeken paylaşımlar: Ölen işçilere hakaret ettiler
09.11.2025 14:02
Son Güncelleme: 09.11.2025 14:44
AA, DHA, İHA
Dilovası'nda kozmetik fabrikasında yaşamını yitiren altı işçi ile ilgili olarak Telegram'da hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Tepki toplayan paylaşımlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunuldu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde altı kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketine ilişkin soruşturma sürerken, Telegram'da tepki çeken paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.
Kendilerine "Kocaeli İnfaz Yayın" ismini veren bir grup, yangında yaşamını yitiren işçilerin ardından küfür ve hakaret dolu paylaşımlar yaptı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şüphelilerin, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi.
Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunuldu.
FABRİKANIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın felaketinin yaşandığı fabrikada ise ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Alevlerin sardığı ve altı canın yitirildiği tesisin içinde bugün kaydedilen görüntüler, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
ALTI KİŞİ ÖLDÜ, YEDİ KİŞİ YARALI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında dün yangın çıkmıştı.
Kısa sürede iş yerini saran yangında altı kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.
GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı bugün 11'e yükseldi.
Fabrika sahibi K.O., kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalanmış, yedi kişi hakkında da açığa alma kararı verilmişti.
İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Dilovası ilçesindeki farklı camilere getirildi.
Esma Gikan'ın cenazesi Vahdet Cami’sinde, Şengül Yılmaz'ın cenazesi Gül Cami’sinde, Hanım Gülek’in cenazesi Mimar Sinan Mahallesi Eyüp Sultan Cami’sinde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazeleri ise Kayapınar Mahallesi'nde bulunan Selahattin Eyyübi Camisi'nde kılınan namaz sonrası Kayapınar Mezarlığı'nda defnedildi.