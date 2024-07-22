Kocaeli’de veteriner hekime saldırı

Kocaeli’de veteriner hekim ile müşteri arasında alışveriş sırasında kasada 45 lira olmaması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müşteri, 1 saat sonra 2 kişiyle birlikte geldi. Müşteri ve beraberindekiler veteriner hekime saldırdı. Burnu kırılan veteriner hekim Ali Özen, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, saldırganları arıyor.

Kocaeli’de veteriner hekime saldırı - 1

Kocaeli’de bir kişi 45 lira para üstü için tartıştığı veteriner hekimi, beraberindeki iki kişiyle birlikte dövdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli’de veteriner hekime saldırı - 2

Olay, dün öğle saatlerinde Çayırova’daki bir veteriner kliniğinde meydana geldi.

Kliniğe gelerek mama alan ismi öğrenilemeyen bir kişi, kasada bozuk para olmaması sebebiyle ücretin 45 liralık kısmını IBAN’la ödemek istedi.

Kocaeli’de veteriner hekime saldırı - 3

Veteriner Hekim Ali Özen’in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı.

Dükkandan bağırarak ayrılan müşteri, yaklaşık 1 saat sonra yanında 2 kişiyle geri döndü.

Kocaeli’de veteriner hekime saldırı - 4

Özen’e dükkanın dışına çıkması için bağıran şüpheliler, çıkmayınca veterinere saldırdı.

Kocaeli’de veteriner hekime saldırı - 5

Saldırıya uğrayan Veteriner Hekim Ali Özen, daha sonra şüpheliler tarafından sürüklenerek dükkanın dışına çıkarıldı.

Olay sonrasında burnu kırılan Özen, doktor raporunun ardından polise suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli’de veteriner hekime saldırı - 6

“TEKME YÜZÜME GELDİ”

Müşteri ile arasındaki tartışmayı anlatan Veteriner Hekim Ali Özen, “Yumruklar atmaya başladılar. Daha sonra tekme yüzüme geldi, kendimi korumaya çalışırken. Orada burnumun kırıldığını hissettim zaten. Orada burnun gidince biraz dengem de kaydı ve beni düşürdüler. Daha sonra sürükleyerek kliniğin dışarısına çıkardılar.” diye konuştu.

Kocaeli’de veteriner hekime saldırı - 7

“BİZİ SAĞLIK ÇALIŞANI SAYMIYORLAR”

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Bizler, veteriner hekimler, maalesef sağlık çalışanı sayılmamaktadırlar. Buna bağlı olarak da Sağlıkta Şiddet Yasası’ndan yararlanamadıkları için herhangi bir aşamada işlem yapılamamaktadır. Veteriner hekimlerin ivedi bir şekilde Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER