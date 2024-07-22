Kocaeli’de veteriner hekime saldırı

“TEKME YÜZÜME GELDİ”

Müşteri ile arasındaki tartışmayı anlatan Veteriner Hekim Ali Özen, “Yumruklar atmaya başladılar. Daha sonra tekme yüzüme geldi, kendimi korumaya çalışırken. Orada burnumun kırıldığını hissettim zaten. Orada burnun gidince biraz dengem de kaydı ve beni düşürdüler. Daha sonra sürükleyerek kliniğin dışarısına çıkardılar.” diye konuştu.