Kocaeli’de veteriner hekime saldırı
Kocaeli’de veteriner hekim ile müşteri arasında alışveriş sırasında kasada 45 lira olmaması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müşteri, 1 saat sonra 2 kişiyle birlikte geldi. Müşteri ve beraberindekiler veteriner hekime saldırdı. Burnu kırılan veteriner hekim Ali Özen, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, saldırganları arıyor.
Kocaeli’de bir kişi 45 lira para üstü için tartıştığı veteriner hekimi, beraberindeki iki kişiyle birlikte dövdü.