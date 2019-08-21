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Kocaeli'yi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı

Anadolu Ajansı, DHA

Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi'nde yağmur suyu ve şebeke suyu hatlarının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

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    Cadde üzerindeki bazı evlerde ise su baskını yaşandı.

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    İzmit merkezde bulunan garın önündeki caddeyi de su bastı. Sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi.

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    Su basan yerlere sevk edilen belediye ekipleri çalışma başlattı.

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    Kocaeli'de aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

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