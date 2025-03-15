Kocası düşüp sakatlanınca inşaat işçisi oldu: Dekorasyon, ısı yalıtım, boya... Yapamadığı iş yok
Kayseri'de 1 çocuk annesi Alime Oğuz (41), eşi inşaattan düşüp, bir süre iş yapamayınca çalışmaya karar verdi. Eşi Hüseyin Oğuz'un (58) yardımı ile inşaat işçiliğini öğrenen Alime Oğuz, zamanla usta oldu. Alime Oğuz, "Harç karma ile başlayıp, makinesi, sıvası, laminantı derken bugünlere kadar geldik" dedi
Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Hüseyin Oğuz, 2014 yılında çalıştığı inşaattan düştü. Çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Oğuz, bir süre çalışamadı. Geçen süreçte geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan ailede, Oğuz'un eşi Alime Oğuz çalışma kararı aldı. Eşinin yardımı ile inşaat işçiliğini öğrenen Alime Oğuz, zamanla usta oldu.