Kocası düşüp sakatlanınca inşaat işçisi oldu: Dekorasyon, ısı yalıtım, boya... Yapamadığı iş yok

''GENÇLERİMİZE TAVSİYE EDİYORUM''

Alime Oğuz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"O iskeleyi taşımak, harcı karmak ve briket taşımak kolay değil. Mesela parke taşlarını döşemek hiç kolay değil. İnşaata girdiğimiz zaman anahtar teslim olarak veriyoruz. Bizden başka usta inşaata girmiyor. Temelden başlıyoruz. Duvarı, boyası, fayansı, suyu, laminantı, ters tavanı, ısı yalıtım ve dekorasyonunu komple yapıyoruz. Ev işlerini de eşimle birlikte yaptığımız için fazla yorucu olmuyor.

Eşim 30 yıldır bu işi yapıyor. Gençlerimize tavsiye ediyorum. Forklift, TIR ve otobüs süren kadınlarımız var. Bu işin kazancı da güzel, tavsiye ediyorum.''