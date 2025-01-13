Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı
Adana'da çocuğunu göstermediği için kocasına, çalıştığı otobüste bıçakla saldıran kadının hikayesinden dram çıktı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın, kocasının kumar borcu yüzünden ahlaksız teklifler aldığını, eşinin de kendisine "Bir kereden bir şey olmaz." dediğini söyledi. Genç kadın eşi tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını, bir keresinde de çalıştığı iş yerine gelerek boğazını sıktığını ve kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü.
Otobüs süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı.