Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı

Adana'da çocuğunu göstermediği için kocasına, çalıştığı otobüste bıçakla saldıran kadının hikayesinden dram çıktı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın, kocasının kumar borcu yüzünden ahlaksız teklifler aldığını, eşinin de kendisine "Bir kereden bir şey olmaz." dediğini söyledi. Genç kadın eşi tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını, bir keresinde de çalıştığı iş yerine gelerek boğazını sıktığını ve kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü.

Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı - 1

Otobüs süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı - 2

Evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan Sabriye A. (26) geçtiğimiz günlerde çocuğunu göstermeyen eşi Mehmet A.'yı (26) dolmuş sürerken bıçaklamıştı.

Olay anını izlemek için tıklayınız

Genç kadın o anları ve evli kaldığı 3 yıl içinde kocasının kendisine neler yaptığını anlattı.

Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı - 3

Sabriye A. eşiyle görücü usulü evlendiğini, eşinin önce askeriyede çalıştığını daha sonra kumar bağımlısı olduğunu öğrendiğini, boşanmak istediğini ve bir türlü kurtulamadığını, bir keresinde çalıştığı sağlık kabinine gelerek boşanmaktan vazgeçmesi için boğazını sıkıp kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı - 4

Sabriye A. bu olayın anbean güvenlik kamerası kayıtları olduğunu da belirtti.

Genç kadın, evli kaldığı 3 yıl içinde sayısız kez şiddete maruz kaldığını, bir keresinde şikayetçi olduğu için 3 ay hapse girdiğini ama daha sonra çocuğu için şikayetinden ve boşanmaktan vazgeçtiğini ancak eşinin hem ordudan atıldığını hem de kumar oynamaya devam ettiğini üstelik kendisini de aldattığını, en son da çocuğunu alıp götürdüğünü ifade etti.

Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı - 5

Sabriye A. bardağı taşıran son damlanın kumar borcundan dolayı kendisini arayan bir erkeğin ahlaksız teklifte bulunması ve kocasının bu durumu normal karşılamasının olduğunu söyledi.

Genç kadın, "Bana bir kereden bir şey olmaz deyince tartışmaya başladık. Tartışma esnasında çocuğumu alıp götürdü. Hamile olduğum için de engel olmadım. Daha sonra beni konuşmak için yanına çağırdı. Gittim ve o anki annelik içgüdüsüyle hiç yapmamam gereken bir şey yaptım." diyerek çok pişman olduğunu söyledi. Sabriye A., "Bunların yaşanmasından dolayı çok üzgünüm ama kaç gündür evladımı göremiyorum.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı - 6

Sabriye A. şöyle devam etti:

“Ben şu an evdeyim ama çocuk nerede onu bilmiyorum. Çok zor durumdayım, 5 aylık hamileyim ve çocuğumu istiyorum. 2 yaşındaki bir çocuğun yeri annesinin yanıdır. Kumar borçlarından kaynaklı şahısların beni arayıp cinsel yoldan halledebileceklerini söylüyor olması ve eşimin buna karşı hiç tepki vermemesi çok ağrıma gitti. Kedi köpeğin bile yavrusunun yeri annesinin yanı. Ama ben oğluma hasret kaldım.”

Sabriye A. çocuğunu alabilmek için polise şikayette bulunduğunu söyledi.

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