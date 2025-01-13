Kocasını boynundan bıçaklamıştı! Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı

Sabriye A. bardağı taşıran son damlanın kumar borcundan dolayı kendisini arayan bir erkeğin ahlaksız teklifte bulunması ve kocasının bu durumu normal karşılamasının olduğunu söyledi.



Genç kadın, "Bana bir kereden bir şey olmaz deyince tartışmaya başladık. Tartışma esnasında çocuğumu alıp götürdü. Hamile olduğum için de engel olmadım. Daha sonra beni konuşmak için yanına çağırdı. Gittim ve o anki annelik içgüdüsüyle hiç yapmamam gereken bir şey yaptım." diyerek çok pişman olduğunu söyledi. Sabriye A., "Bunların yaşanmasından dolayı çok üzgünüm ama kaç gündür evladımı göremiyorum.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.