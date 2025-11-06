Üç litre kızgın yağ ile kocasını yaktı, bağırınca tokatladı
06.11.2025 12:40
Son Güncelleme: 06.11.2025 13:15
DHA
İstanbul'da kendisine şiddet uygulayan kocasını, üzerine kızgın yağ dökerek öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı. "Üç litre yağı ısıtıp üzerine döktüm." diyen kadın, "İki tokat atıp evden çıktım." ifadesini kullandı.
İstanbul'da kendisine şiddet uygulayan eşinin üzerine kızgın yağ döken kadının ifadesi ortaya çıktı.
Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi.
İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinan G. eve alkollü geldiği için eşi Zeynep G. ile tartışmaya başladı.
25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan G. uyumaya gitti.
Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü.
13 gün hastanede tedavi gören Sinan G. 28 Ekim'de yaşamını yitirdi.
KOCASINI YAKAN KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı.
Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tutuklanan Zeynep G.'nin polisteki ifadesine ulaşıldı.
"KABURGALARIM KIRILDI, DEFALARCA TEDAVİ OLDUM"
Evliliğinin ilk yıllarından beri şiddet gördüğünü anlatan kadın, "Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti." dedi.
Olay günü öldürdüğü eşinin eve alkollü geldiğini söyleyen Zeynep G., eşinin kendisine hakaretler ettikten sonra uyumaya gittiğini söyledi.
"YAĞI ISITIP ÜZERİNE BOŞALTTIM"
"O uyuyunca ben de mutfağa gidip üç litre ayçiçeği yağını tencereye boşaltıp ısıttım." diyen kadın, "Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım." dedi.