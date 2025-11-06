Üç litre kızgın yağ ile kocasını yaktı, bağırınca tokatladı

İstanbul'da kendisine şiddet uygulayan eşinin üzerine kızgın yağ döken kadının ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinan G. eve alkollü geldiği için eşi Zeynep G. ile tartışmaya başladı.

25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan G. uyumaya gitti.

Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü.

13 gün hastanede tedavi gören Sinan G. 28 Ekim'de yaşamını yitirdi.