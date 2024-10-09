Kocasının mezarı tahrip olan kadından ilginç açıklama: "Reddettiğim görücüler zarar vermiş olabilir"
Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki kadın, her gün kabrini ziyaret ettiği eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı. Eşinin mezar mermerlerine zarar verildiğini gören kadın, evlilik teklifini reddettiği kimselerin bunu yapmış olabileceğinden şüpheleniyor.
Denizli'de yaşayan Cennet Şanlıtürk'ün (53) eşi Mevlüt Şanlıtürk, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından mezarını düzenli ziyaret eden kadın, son ziyaretinde neye uğradığını şaşırdı.