Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı
Edirne'de bir kadın, kocasının sevgilisine benzettiği Hamiyet B.'yi dövdükten sonra "Kusura bakmayın." diyerek olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalıp hastanelik olan Hamiyet B., darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.
Edirne'de akılalmaz bir olay yaşandı.
Hamiyet B. (40) isimli kadın, eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, iddiaya göre başka bir kadının saldırısına uğradı.