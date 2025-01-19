Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı

Edirne'de bir kadın, kocasının sevgilisine benzettiği Hamiyet B.'yi dövdükten sonra "Kusura bakmayın." diyerek olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalıp hastanelik olan Hamiyet B., darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı - 1

Edirne'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Hamiyet B. (40) isimli kadın, eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, iddiaya göre başka bir kadının saldırısına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı - 2

Arabadan indiği anda saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde kaldı.

Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı - 3

Saldırgan kadın "Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın." diyerek olay yerinden kaçtı.

Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı - 4

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Hamiyet B., darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı - 5

Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini ve yanlış kişiyi dövdüğünü söyledi.

Kocasının sevgilisine benzetip dayak attı: "Pardon" deyip kaçtı - 6

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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