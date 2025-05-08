Köfte yoğurmak meslek oldu: Aşçılar zamanla yarışıyor

Son yıllarda pek çok düğünde geleneksel zerde ve keşkeğin yanında adını İzmir'in Ödemiş ilçesinden alan Ödemiş Köftesi verildiğini belirten Palaz, "Coğrafi İşaret Tesciline sahip Ödemiş Köftesi geleneğini sürdürüyoruz. Ödemiş Köftesi; dana etinden yapılan silindir şeklinde ve çiğ iken 14-15 cm piştiğinde ise 9-11 cm uzunluğunda olan köftedir. İçeriğinde irmik kullanılması, kendine has özellik kazandırır. Geçmişi çok eskiye dayanan ve üretimi ustalık becerisi gerektiren Ödemiş Köftesinde kullanılan etler, tercihen Ödemiş ve çevresindeki bölgelerdeki yetişen dana etleridir. Köfte kıyılmış ete belli miktarlarda irmik, tuz, kimyon, karabiber ve tercihen çeşitli baharatlar eklenerek köfte yoğurulur. Odun kömürü ile yanan ızgarada pişirilen köfteler kendine has bir usul ile servis edilir" dedi.