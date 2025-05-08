Köfte yoğurmak meslek oldu: Aşçılar zamanla yarışıyor
Yörük geleneklerinin yaşatıldığı Ege'nin kırsal kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da başladı. Ev dizme ve altın alımı kadar yemek maliyetinin de oldukça yüksek olduğu köy düğünlerinde sadece düğün yemeklerinde 500 kilo ile 2 ton arasında et tüketiliyor. Özellikle köfteli düğünlerde yemek yetiştirebilmek için aşçılar zamanla yarışıyor.
Aydın ve İzmir'in Yörük köylerinde yapılan düğünlerin vazgeçilmez aşçılarından Ramazan Palaz, bir düğünde 500 kilo ile 2 ton arasında et ile köfte hazırlayıp misafirlere ikram edildiğini belirtti.