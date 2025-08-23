Kök çürüğü hastalığı nedeniyle yetişmiyordu: Yeniden sofrada yerini aldı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kök çürüğü hastalığı sebebiyle yıllardır sofralardan uzak kalan kavun, yeniden tüketiciyle buluşuyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin simgelerinden birisi olan kavun, kök çürüğü hastalığı sebebiyle uzun yıllardır sofralardan eksik olmuştu. Yaklaşık 10 yıldır hastalıklar ve kuraklıklar sebebiyle üretimi azalan Kahramankazan kavunu, Kahramankazan Belediyesi ve Proje Koordinatörü Mahmut Yılmaz'ın destekleriyle yeniden sofralara ulaşıyor.