Kök çürüğü hastalığı nedeniyle yetişmiyordu: Yeniden sofrada yerini aldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kök çürüğü hastalığı sebebiyle yıllardır sofralardan uzak kalan kavun, yeniden tüketiciyle buluşuyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin simgelerinden birisi olan kavun, kök çürüğü hastalığı sebebiyle uzun yıllardır sofralardan eksik olmuştu. Yaklaşık 10 yıldır hastalıklar ve kuraklıklar sebebiyle üretimi azalan Kahramankazan kavunu, Kahramankazan Belediyesi ve Proje Koordinatörü Mahmut Yılmaz'ın destekleriyle yeniden sofralara ulaşıyor.

Bir zamanlar Ankara'nın en önemli simgesi olan ve Kahramankazan'da heykeli bile bulunan kavun, uzun yıllardır hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun etmemişti. ‘Fusarium solgunluğu ve halk arasında 'kavun sineği' olarak bilinen zararlı böcek ve kuraklık üretimi azalttı. Bunun yanı sıra çöken kavunların tarlaya yayılması bilinçsiz uygulamalar hastalığı katladı ve neredeyse verim alınamadı. Olgunlaşma döneminde yaşanan hastalıklar nedeniyle tarlalarda kavunlar çürüdü. Çiftçi büyük zarar gördü, tüketici ise uygun şartlarda 5-6 ay dayanabilen, kendine has kokusu ve tadıyla coğrafi işaretli kavunlardan mahrum kaldı. Kahramankazan kavununun üretimine, Kahramankazan Belediyesi'nin ve Strateji Birimi görevlisi Mahmut Yılmaz'ın katkılarıyla yeniden başlandı.


Kavun üretiminde uzun yıllardır problem yaşadıklarını, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edemediklerini belirten Kahramankazan Belediyesi Strateji Birimi görevlisi Mahmut Yılmaz, "Kahramankazan kavunu kendine özgü aramasıyla ve saklanabilir şartlarına uygun, dayanıklı bir kavundur. Yıllardır ektiğimiz, üreticimizin ciddi bir ekonomik değeri olan bir kavundu. En önemli özelliği aroması ve dayanıklı olması. Kahramankazan kavunumuz coğrafi işaretli bir kavunumuz. Bunun diğer kavunlardan ayıran en önemli özellikleri dayanıklı olması ve farklı aromalara sahip olması. Kavunumuz uzun yıllar problemler yaşadı. Kahramankazan'da kavun heykelimiz var, coğrafi işaretimiz var ama maalesef üretici sorunlar yaşıyor. Biz bu sorunları tekrardan ele alıp üretimini devam edilebilir noktaya getirmek istedik ve burada deneme ekimi yaptık. Tohumuyla ve toprak analizleriyle başladık.

Projeye, bakanlıktan hocalarımızla başladık. Kahramankazan Belediyesi bu konuda ciddi destek verdi ve gelinen noktada bu sene başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Tohum üretmek istiyoruz. Ürettiğimiz tohumu üreticiye bedelsiz vermeyi düşünüyoruz. Beklentimiz üreticinin tekrar eski ekonomik değerlere kazançlı noktalara gelmesi, kavunumuzun eski tadını, aromasını yakalamasıdır. Meşhur olan, ünlenen reklam yüzü olan kavunu tekrar Kahramankazanımıza kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.


"Kavun sineği ve kök çürüğü hastalığıyla ilgili mücadelemiz oldu"

Uzun yıllardır kavun sineği ve kök çürüğü hastalığı (mantar hastalığı) ile mücadele ettiklerini ve bu hastalıkların üretimi ciddi oranda azalttığını ifade eden Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdür Emrah Ertürk ise, " Kavun sineği ve mantar hastalığıyla ilgili mücadelemiz oldu. 20 dönümlük bir arazide ekim yaptık. İlk önce toprak analizimizle başladık. Kavun tarlamızın kavun için uygun olup olmadığına baktık ve sonucunda uygun olduğu kanısına vardık. Teknik ekipler tarafından destek aldık. Birlikte işlemlerimizi yürüttük, sonucu ortada. Biz 4 defa bu tarlaya ilaç yaptık. Özellikle kavun sineği ve mantar hastalığı bizim en büyük sıkıntımızdı. Sonucunda kavunumuzu elde ettik. Amacımız buradan tohum tedarikini sağlamak. Edindiğimiz bilgileri çiftçilerimizle paylaşıp, Kahramankazan'da ekim alanını genişletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

