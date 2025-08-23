Kök çürüğü hastalığı nedeniyle yetişmiyordu: Yeniden sofrada yerini aldı

Kavun üretiminde uzun yıllardır problem yaşadıklarını, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edemediklerini belirten Kahramankazan Belediyesi Strateji Birimi görevlisi Mahmut Yılmaz, "Kahramankazan kavunu kendine özgü aramasıyla ve saklanabilir şartlarına uygun, dayanıklı bir kavundur. Yıllardır ektiğimiz, üreticimizin ciddi bir ekonomik değeri olan bir kavundu. En önemli özelliği aroması ve dayanıklı olması. Kahramankazan kavunumuz coğrafi işaretli bir kavunumuz. Bunun diğer kavunlardan ayıran en önemli özellikleri dayanıklı olması ve farklı aromalara sahip olması. Kavunumuz uzun yıllar problemler yaşadı. Kahramankazan'da kavun heykelimiz var, coğrafi işaretimiz var ama maalesef üretici sorunlar yaşıyor. Biz bu sorunları tekrardan ele alıp üretimini devam edilebilir noktaya getirmek istedik ve burada deneme ekimi yaptık. Tohumuyla ve toprak analizleriyle başladık.