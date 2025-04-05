Kökleri Düzce'de, ünü dünyada: Hayaldi gerçek oldu

Prof. Dr. Eroğlu, "Görmüş olduğunuz alan bizim gözbebeğimiz. Bu bahçe, öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle ve üniversitemizin katkılarıyla ortaya çıkarttığımız değerli bir ürün. Hem bölgemize hem de ilimize oldukça değerli bir ürün kazandırdığımızı düşünüyoruz. Bizde bu değerin içinde yeni değerler üretiyoruz. Bahçemiz mazisi olan bir alan. Öğrencilerimizin tepkisi ise iki yönlü oluyor. Buraya dokunmak, öğrenci için zor olsa da çalışırken büyük keyif alıyorlar. Özellikle kendileri ürettikten sonra buradaki her fidana ellerinin değdiğini, her bitkiye dokunduklarını görünce çok daha heyecanlı oluyorlar. Burası öğrenciler içinde önemli bir uygulama alanı. Bir peyzaj mimarının ömründe tasarlayabileceği nadir eserlerden bir tanesi botanik bahçesidir. Bir peyzaj mimarına botanik bahçesi tasarlamak ya bir kere denk gelir ya da hiç denk gelmez. Öğrencilerimizde şanslılar" ifadelerini kullandı.