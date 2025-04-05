Kökleri Düzce'de, ünü dünyada: Hayaldi gerçek oldu
Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenlerin yıllar süren emeğiyle hayata geçirilen ve "20 yıllık bir hayalin ürünü" olarak anılan botanik bahçesi, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden 12 botanik bahçesinden biri olarak listelendi. Batı Karadeniz'in tek botanik bahçesi olma özelliğini taşıyan alan, zengin bitki çeşitliliğiyle hem bilim dünyasına hem de doğa eğitimine katkı sunuyor.
Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi (DÜSTBB), Botanic Gardens Conservation International (BGCI) tarafından oluşturulan Dünya Botanik Bahçeleri listesinde Türkçe ve İngilizce isimleriyle yer aldı.