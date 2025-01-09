Kökleri Oğuzlara dayanan Kızık kilimi tescillendi: Kadınlara gelir kapısı oluyor

Kızıkların Oğuz boyu olduğunu belirten Kültür Derneği Başkanı Ahmet Öztek, “Kızık köyü Oğuzların soyundan gelmektedir. Tarihte Kızık'la göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Ana geçim kaynaklarından birisi de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Burada da koyunculuk özellikle keçi yetiştiriciliği çok önem arz etmektedir. Koyunların etinden, sütünden, yününden faydalanmışlardır. Bu yünü özellikle kışın uzun gecelerde büyüklerimiz ip olarak eğer, tarar ve bükerdi. Özellikle doğadan topladıkları otlarla boyayıp da kış gecelerinde bunu kilim haline getirirlerdi. Dokurlardı. Sadece bu yünü Kızık kilimi olarak değil de çuval, heybe, tuzluk, çanta ve yolluk gibi farklı alanlarda da dokumaları vardı. Kızık köyünde geleneksel hale gelmişti. Her evlenen bir erkeğe ve kıza bu kilimler dokunurdu. Özellikle nişanlısı olan kızlarımız bu dokumalarla toplumda belirtemediği bazı üzüntülerini, kaygılarını, heyecanlarını motif olarak dokuyup bir nevi de gelecekte eşi olacak kişiye de bir mesaj iletirdi. O günden bugüne gelen Kızık kilimi de şu anda biraz fabrikasyon ürünlere yenik düşmüş durumdadır. Bu tür projeleri her zaman biz destekliyoruz. En azından köyümüz için bir katkı sağlar. Kültürel değerlerimiz toprağa gömülmez. Su yüzüne tekrar çıkar diye düşünüyorum” diye konuştu.