Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular
Adana’da bir kişi yemek yediği sırada motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Abdulbasit Çamsar isimli genç, başından vurularak ağır yaralandı. Çamsar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda, mekan sahibi Halil Altın ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Adana’da bir kişi yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı.Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi.