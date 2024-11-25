Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular

Adana’da bir kişi yemek yediği sırada motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Abdulbasit Çamsar isimli genç, başından vurularak ağır yaralandı. Çamsar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda, mekan sahibi Halil Altın ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular - 1

Adana’da bir kişi yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular - 2

Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar, dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular - 3

Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular - 4

Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar ile ayağından yaralanan Altın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular - 5

Çamsar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER