Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı

Antalya'da otobüs terminalinde x-ray cihazından geçirilirken fark edilen ve "Fıstık" adı verilen yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hayatına devam ediyor. Parka getirildiğinde 1 kilo 890 gram olan "Fıstık", şu an 2 kilo 100 gram ağırlığa ulaştı. Maymunun adaptasyon sürecine ilişkin bilgi veren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Bu süreçte 'Fıstık' daha keyifli ve neşeli." dedi.

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 1

Ankara'dan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 26 Aralık 2024 tarihinde gelen bir kolide, 3 aylık olduğu değerlendirilen "Rhesus" türü dişi yavru maymun bulunmuştu.

Maymun, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinaya alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 2

"Fıstık" adı verilen yavru maymun, karantina sürecinde kendisine özel hazırlanan bir alanda tutuluyor.

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 3

SAĞLIĞI SIKI TAKİPTE

Veteriner ekipler tarafından sürekli kontrol edilen "Fıstık", sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel bir diyetle besleniyor. Fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla yerleştirilen ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlardan oluşan alanda karantina sürecine devam eden "Fıstık", ziyaretçiler tarafından uzaktan gözlemlenebiliyor.

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 4

Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğinde 1 kilo 890 gram olan "Fıstık", şu an 2 kilo 100 gram ağırlığa ulaştı. Fıstık'ın bakımı, sağlık kontrolleri ve tedavisi ise düzenli yapılıyor. Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, Antalya'nın iklimi ve özel bakımı sayesinde yavru maymunun sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı.

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 5

"STRES ALTINTAYDI VE AÇ KALMIŞTI"

Fıstık yemeyi çok sevdiği için yavru maymuna "Fıstık" adını verdiklerini ifade eden Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Fıstık otogarda yakalanıp Doğal Yaşam Parkımıza geldiğinde çok korkmuştu. Stres altındaydı ve aç kalmıştı. Bu süreç boyunca geçen günlerde onun daha keyifli ve neşeli olduğunu izledik. Antalya'nın havası, iklimi ona iyi geldi." dedi.

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 6

Bulunduğu alana çeşitli aktiviteler yapabilmesi için oyun parkuru, ipli merdivenler ve oyuncaklar yerleştirdiklerini aktaran Arsun, “Bulunduğu alanda mutlu ve kendisinin daha neşeli olduğunu izliyoruz. Keyfi yerinde. Bizler de sağlığını ve gelişimini izliyoruz." diye konuştu.

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 7

Karantina sürecinin ardından "Fıstık"ın Doğal Yaşam Parkı'nda yeni sürüsüne kolayca adapte olabilmesi için çalışmalar ise sürüyor.

Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı - 8
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