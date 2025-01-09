Koli içinde bulunmuştu: "Fıstık"a Antalya havası yaradı
Antalya'da otobüs terminalinde x-ray cihazından geçirilirken fark edilen ve "Fıstık" adı verilen yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hayatına devam ediyor. Parka getirildiğinde 1 kilo 890 gram olan "Fıstık", şu an 2 kilo 100 gram ağırlığa ulaştı. Maymunun adaptasyon sürecine ilişkin bilgi veren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Bu süreçte 'Fıstık' daha keyifli ve neşeli." dedi.
Ankara'dan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 26 Aralık 2024 tarihinde gelen bir kolide, 3 aylık olduğu değerlendirilen "Rhesus" türü dişi yavru maymun bulunmuştu.
Maymun, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinaya alındı.