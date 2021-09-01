Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu

DHA 01.09.2021 - 13:15
Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda zor bir dönem geçiren Şirip, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu.
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, önce sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de bir yıl önce haltere yöneldi.
Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu, hayata güler yüzle bakarak aşan Ayşe, kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, bu alandaki başarısıyla dikkat çekti.
Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, katıldığı ilk şampiyonada 'Türkiye birincisi' olmanın gururunu yaşadı. Kariyerine şampiyonlukla başlayan, yüksek lisansa hazırlanan Şirip, hayatında sporla yaşadığı değişikliği anlattı.
Daha önce gezmeye çıktığında, çevresindekilerin bakışlarından rahatsızlık hissettiğini anlatan Şirip, sporla özgüveninin arttığını ifade etti:
''Spor yaptıktan sonra kendime güvenim arttı. İnsanların bakışları beni rahatsız etmiyor. Makyajımı yapıp, dışarı çıkıyor, geziyorum''.
Yunan mitolojisinde, bereketin sembolü olan doğa tanrıçası Artemis'in efsanelerine ilgi duyduğunu söyleyen Ayşe Şirip, halter dünyasının Artemis'i olarak anılmak istiyor.
Avrupa ve dünya şampiyonalarına da hazırlanan Şirip, hem spor hem de eğitimini sürdürebileceği bir iş sahibi olmak istediğini söyledi.
Başkalarına muhtaç olmadan ayakları üzerinde durabilmeyi hedeflediği yaşamında, güler yüzüyle dikkat çeken Ayşe, şunları söyledi:"Antrenörlerimin yönlendirmesiyle çalışıp, Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Benim gibi tüm insanlara spor yapmalarını ve başkalarının bakışlarına aldırış etmeden başarılı olmak için çaba göstermelerini öneriyorum."