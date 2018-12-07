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Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2 gözaltı

Anadolu Ajansı

Başkent Bogota'da 4 bine yakın öğrencinin katıldığı protesto yürüyüşlerinde maskeli kişilerin bir belediye otobüsüne zarar vermesi üzerine polis müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı.

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    Kolombiya’da öğrencilerin hükümet karşıtı gösterilerinde 2 kişi gözaltına alındı.
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    Hükümetin yükseköğretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmasını isteyen ve 2 aydan fazla süredir genel eğitim grevi yapan öğrenciler, bir yandan bu konuda hükümetle müzakere ederken bir yandan da protestolarını sürdürüyor.
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    Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eş zamanlı protesto yürüyüşlerine en yoğun katılım başkent Bogota’da sağlandı.
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    Bogota’nın birçok bölgesinde başlayıp kent merkezinde sona eren yürüyüşlere Pedagoji Üniversitesi, Ulusal Üniversite ve diğer eğitim kurumlarından yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı.

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    Yürüyüş boyunca öğrenciler ve polis arasında ufak çaplı gerginlikler yaşandı.
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    Kolombiya çevik kuvveti ESMAD, Caracas Caddesi üzerinde maskeleri kişilerin bir belediye otobüsüne zarar vermesi üzerine göstericilere müdahalede bulundu.
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    ESMAD’ın gaz bombalı müdahalesi ile iki bölünen göstericiler polise taş, sopa ve boya atarak karşılık verdi.
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    Polis bu sırada 2 göstericiyi gözaltına aldı.
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    Yeniden bir araya gelen öğrenciler kent merkezine kadar yürüyüşe devam etti.
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    Bogota’nın tarihi Bolivar Meydanı’nda birleşen protestocu öğrenciler burada bir müddet bekledikten sonra dağıldı.
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