Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 24 kişi mezar olan zemin katındaki traktör galerisinde kolon kesildiği öne sürülen Sulayıcı Apartmanı ilgili davada devam ediyor. 618 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, binayı yaptıran tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı ile avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı, bilirkişi raporuna göre statik projede yer alan ancak binada olmayan kolonun binanın yıkılmasında asli neden olarak gösterildiği Sulayıcı Apartmanı’yla ilgili davanın 2’nci durulması görüldü.