Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 24 kişi mezar olan zemin katındaki traktör galerisinde kolon kesildiği öne sürülen Sulayıcı Apartmanı ilgili davada devam ediyor. 618 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, binayı yaptıran tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı ile avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 1

6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı, bilirkişi raporuna göre statik projede yer alan ancak binada olmayan kolonun binanın yıkılmasında asli neden olarak gösterildiği Sulayıcı Apartmanı’yla ilgili davanın 2’nci durulması görüldü.

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Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 2

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya binayı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin sahibi olan tutuklu Mahmut Sulayıcı, binada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 3

"HAYATIMDA KULÜBE DAHİ YAPMADIM"

Kolon kestiği iddiasıyla "Olası kast ile kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 618 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı, suçlamaları reddetti.

Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 4

İnşaattan anlamadığını belirten Sulayıcı, “3 tane binam yıkıldı, ayrı ayrı müteahhitler yaptı. İnşaattan anlamam. Ben bina yapılırken bölge bayisiydim. Binaları paramla müteahhide verdim, hayatımda kulübe dahi yapmamışım. İnşaat ile ilgim yoktur." dedi.

Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 5

9 çocuğunu kaybettiğini ve sağlık sorunları olduğunu öne süren Sulayıcı, "17 aydır tutukluyum. Binayı yapmadığım halde cezaevindeyim. Hiçbir sorumluluğum yoktur. Aynı ada içerisinde benim 3 adet binam yıkıldı. Müteahhit ile ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 6

Sulayıcı, sahibi olduğu galerideki kolonun olmamasının binanın yıkılmasına gerekçe gösterildiğini ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını iddia etti.

Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 7

Galerisinde kolon kesildiği iddiasının doğru olmadığını öne süren Sulayıcı ve avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - 8

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Mahmut Sulayıcı'nın tutukluluk halinin devamına, dosyanın da yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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