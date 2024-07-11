Kolon kesildi mi? Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi

6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı, bilirkişi raporuna göre statik projede yer alan ancak binada olmayan kolonun binanın yıkılmasında asli neden olarak gösterildiği Sulayıcı Apartmanı’yla ilgili davanın 2’nci durulması görüldü.