Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası

Binada can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Gök, "Biz buna gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu binaya da az hasarlı raporu vermişler. Bu nasıl oluyor da az hasarlı veriliyor? Kolonlar hep çatlak, üzerinde de taş dolu. Bu binada bundan sonra oturmak için artık can güvenliğimizin olacağını zannetmiyorum. Biz bu binayı yapan ve yapımına izin veren herkese gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Biz bunu yapanların cezasını almalarını istiyoruz. Bu mahallede bundan başka hasarlı bir bina yok. Sağa sola bakıldığı zaman da görülüyor. Tabi burada müteahhitlerin payı var ve binamızın yöneticisi kaç kere aramasına rağmen telefonlarımıza da bakmıyor. İlgilenmiyorlar da yani” diye konuştu.