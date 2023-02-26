Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kolonlarına ekleme yapılan ve taş doldurulan binaya az hasarlı raporu verildiği iddia edildi. Rapora itiraz eden apartman sakinleri, sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını istiyor.

Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentte çok sayıda bina yıkılırken, birçok yapıda da ağır hasar meydana geldi.

Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 2

Depremde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi 10022 Sokak üzerinde bulunan Gündoğdu Apartmanı da hasar gördü.

Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 3

Apartman sakinleri, depremin ardından yaptıkları kontrolde taşıyıcı kolonlara ekleme yapıldığını ve taş ile doldurulduğunu fark etti.

Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 4

Apartman sakinleri, hasar tespit çalışmalarında bina için verilen "az hasarlı" raporuna itiraz ederek, binayı yapanlar ve sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını istiyor.

Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 5

Apartmanın 2 yıllık olduğunu ve sokakta sadece kendi apartmanlarının hasar gördüğünü söyleyen bina sakini Ebubekir Gök, “Burası 2 senelik bir bina. Depremde ev üzerimize uçacak gibi hissettik. Yıkılacak zannettik ve kendimizi dışarı attık. Buraya hasar tespiti için geldiler ve binamıza az hasarlı raporu verdiler. Bizim burada şikayetimiz, kolonlarımızın üzerine hep taş doldurmuşlar. Yani birinci katın kolonlarının üzerine ek yapılış ve taş doldurulmuş. Zaten yakından bakınca da görünüyor." dedi.

Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 6

Binada can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Gök, "Biz buna gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu binaya da az hasarlı raporu vermişler. Bu nasıl oluyor da az hasarlı veriliyor? Kolonlar hep çatlak, üzerinde de taş dolu. Bu binada bundan sonra oturmak için artık can güvenliğimizin olacağını zannetmiyorum. Biz bu binayı yapan ve yapımına izin veren herkese gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Biz bunu yapanların cezasını almalarını istiyoruz. Bu mahallede bundan başka hasarlı bir bina yok. Sağa sola bakıldığı zaman da görülüyor. Tabi burada müteahhitlerin payı var ve binamızın yöneticisi kaç kere aramasına rağmen telefonlarımıza da bakmıyor. İlgilenmiyorlar da yani” diye konuştu.

Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 7
Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 8
Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 9
Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 10
Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 11
Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi' iddiası - 12

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