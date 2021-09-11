Koluna parke taşı bağlayıp denize bıraktılar

Çanakkale'de koluna halatla parke taşı bağlanmış bir caretta caretta bulundu. Sudan çıkarılan kaplumbağa, tedavisi yapılarak denize bırakıldı.

İHA - Anadolu Ajansı 11.09.2021 - 17:17 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 17:21

Koluna parke taşı bağlayıp denize bıraktılar - 1
Çanakkale'de koluna halatla parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta, tedavisinin ardından suya salındı.

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Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen caretta carettayı sudan çıkardı.

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Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı. Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi.

Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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