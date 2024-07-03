Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar
Türkiye’nin en büyük orman alanına sahip kenti Antalya’da sıklaşan orman yangınlarına karşı, jandarma komandolar sahaya indi. Komandolar, 24 saat boyunca hassas burunlu köpeklerle ormanda devriye görevi yapıyor.
Türkiye’de 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanın bulunduğu Antalya’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını alarmı sürüyor.2023 yılında 171 yangında 200 hektar, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 30 yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü Antalya’da tedbirler artırıldı.