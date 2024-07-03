Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar

Türkiye’nin en büyük orman alanına sahip kenti Antalya’da sıklaşan orman yangınlarına karşı, jandarma komandolar sahaya indi. Komandolar, 24 saat boyunca hassas burunlu köpeklerle ormanda devriye görevi yapıyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 1

Türkiye’de 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanın bulunduğu Antalya’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını alarmı sürüyor.

2023 yılında 171 yangında 200 hektar, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 30 yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü Antalya’da tedbirler artırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 2

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gözetleme kulelerinde 24 saat duman gözcülüğü yapıyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 3

Gazipaşa’dan Kaş’a kadar olan 640 kilometrelik sahil şeridindeki ormanlarda olası yangın başlangıcında erken müdahalede bulunmak için İHA gün boyu devriye uçuşu yapıyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 4

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma komandolar ise tam teçhizat ormanlarda devriye görevine başladı.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 5

Ormanın derinliklerine kadar inen jandarma komandolara, ormancılar eşlik ediyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 6

Devriye görevi yapan ekipler, yangın çıkarma riski oluşturan cam şişe gibi atıkları da alandan uzaklaştırıyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 7

HASSAS BURUNLAR DEVRİYEDE

Orman yangınlarında kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilen hassas burunlu yangın tespit köpekleri de Antalya İl Jandarma Komutanlığı asayiş birimleri tarafından alan taramada kullanılıyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 8

Komandoların Kemer ilçesinde gerçekleştirdiği arazi taramasında Zeytin isimli yangın tespit köpeği de görev alıyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 9

Askeri birlik, gece de ormanlarda kamp kurarak sabaha kadar gözcülük yapıyor.

Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 10
Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar - 11
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