Komandolardan eller tetikte devriye: 640 kilometrelik sahil şeridinde 24 saat nöbete başladılar

Türkiye’de 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanın bulunduğu Antalya’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını alarmı sürüyor.

2023 yılında 171 yangında 200 hektar, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 30 yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü Antalya’da tedbirler artırıldı.