Komandolardan 'NEREDE KALMIŞTIK' yazısı
Anadolu Ajansı
Fırat'ın doğusuna operasyon için geri sayım sürerken, sınıra askeri sevkiyat da devam ediyor. Hassa-İslahiye kara yolunda komandoların tepeye yazdığı yazı dikkat çekti.
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1Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için bölgeye askeri sevkiyatlar devam ediyor.
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2Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yolundan geçti.
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3Gaziantep istikametine doğru ilerleyen araçların geçtiği dağlık bölgenin manzarasında komandoların yazdığı "NEREDE KALMIŞTIK" yazısı dikkat çekti.
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