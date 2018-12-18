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Komandolardan 'NEREDE KALMIŞTIK' yazısı

Anadolu Ajansı

Fırat'ın doğusuna operasyon için geri sayım sürerken, sınıra askeri sevkiyat da devam ediyor. Hassa-İslahiye kara yolunda komandoların tepeye yazdığı yazı dikkat çekti.

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    Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için bölgeye askeri sevkiyatlar devam ediyor.
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    Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yolundan geçti.
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    Gaziantep istikametine doğru ilerleyen araçların geçtiği dağlık bölgenin manzarasında komandoların yazdığı "NEREDE KALMIŞTIK" yazısı dikkat çekti.
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