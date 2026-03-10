Komaya girdi hayatı kabusa döndü. 34 yıldır ağzına su süremiyor

Hastanelere başvurduğunu ancak sorunun çözüme kavuşamadığını dile getiren Akbıyık, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım." dedi.

Akbıyık, artık çay dışında da bir şeyler içmek istediğini belirtip sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içtiğini sözlerine ekledi.