Komaya girdi hayatı kabusa döndü. 34 yıldır ağzına su süremiyor
10.03.2026 11:50
Son Güncelleme: 10.03.2026 11:55
İHA
Ankara'da 34 yıl önce sobalı evlerinde kömürden zehirlenen yaşlı adam, 1992 yılından bu yana su içemediğini, sadece gazoz ve çay içtiğini iddia etti.
Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır su içemediğini öne sürdü.
1992 yılında sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendikten sonra sudan tiksindiğini iddia eden Akbıyık, sadece çay ve gazoz içebiliyor.
Akbıyık, bu probleminin bir an önce çözülmesini istediğini ve suya hasret kaldığını belirterek doktorlardan yardım istedi.
Kirada otururken kömürden zehirlendiklerini ve o koku içinde kendisinin yattığını sözlerine ekleyen Akbıyık, komşunun ihbarı üzerine hayatta kaldıklarını dile getirdi.
"KOMADAN ÇIKTIKTAN SONRA SU İÇEMEDİM"
Hastanede 2 gün komada kaldığını anlatan Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra su içemedim. Eve geldiğimde hala koku vardı. Ondan sonra su içmekte çok zorlandım. Bir yudum içiyorum ama tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. İlaç içeceğim zaman çocuklar elimi ayağımı tutuyorlar." ifadelerini kullandı.
"SUYA HASRET KALDIM"
Hastanelere başvurduğunu ancak sorunun çözüme kavuşamadığını dile getiren Akbıyık, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım." dedi.
Akbıyık, artık çay dışında da bir şeyler içmek istediğini belirtip sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içtiğini sözlerine ekledi.