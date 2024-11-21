Komisyon karar verecek: Market poşetlerine zam gelecek mi?

UYGULAMA PEK ÇOK KAZANIM SAĞLADI

Market alışverişlerinde poşetlerin ücretli hale gelmesi çevre açısından birçok kazanım sağladı.



Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019'dan 2024'ün ilk ayını kapsayan süreçte 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi



Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlenerek, yaklaşık 10,6 milyar lira tasarruf sağlandı.



Ayrıca yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.