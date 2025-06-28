Komplo teorilerinin dayanılmaz çekiciliği: Neden bu kadar seviyoruz?

Bu olay, insanların sınırlı bilgiyle gerçeklik algılarını hızla kaybedebileceğini ve medya yoluyla kolayca yönlendirilebileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biridir. Bu kırılganlık, komplo kuramlarının beslendiği belirsizlik, duygusal yoğunluk ve yüzeysel ikna edicilikten oluşan zemini meydana getirir. Aradan geçen seksen yıldan sonra, teknoloji değişti ama insan psikolojisi aynı kaldı. Bugün de insanlar, tıpkı o akşam gibi, inanmak istedikleri hikayeleri gerçek sanmaya devam ediyor.



KOMPLO TEORİLERİNE İNANMANIN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

Günümüz komplo kuramcıları, İran-İsrail arasında yaşanan 12 günlük savaşı da bu çerçevede "danışıklı dövüş" olarak yorumluyor; medya aracılığıyla sunulan savaşın aslında kontrollü bir gerilim olduğu, iki tarafın da iç kamuoyunu konsolide etmek ve dikkatleri başka yönlere çekmek için bu “oyunu” sahneledikleri iddia ediliyor, tıpkı bir radyo tiyatrosu gibi.



Peki bu modern çağda, bilgi çağında, gerçek bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde neden komplo teorileri bu kadar etkili olmaya devam ediyor?





