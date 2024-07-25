Komşu kavgası hastanede bitti: Kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini saldırdılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serpil B. ile kızı Cansu Y., besledikleri kediyi otomobil ile ezdikleri gerekçesiyle tartıştıkları komşuları Ali A. ve Yurdanur G. tarafından saldırıya uğradı. Anne ile kızı yaralanırken baba ve kız gözaltına alındı.
İnegöl'ün Sungurpaşa Mahallesi'nde Serpil B. ile kızı Cansu Y.'nin evlerinde besledikleri kedisi, kapının önüne çıktığı sırada yan komşuları Ali A. tarafından otomobille ezilerek öldürüldü.