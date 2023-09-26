"Komşu servis" tehlikesi | İstanbul'da 2 bin korsan servis var
İstanbul'da 2 bine yakın korsan öğrenci servisinin taşımacılık yaptığını iddia edildi. Servis şoförleri 'komşu servis' adını verdikleri taşımacılık yapan kişilerin sayısının fazla olduğunu söylerken, bazı veliler fiyatlar nedeniyle çocuklarını kendileri almayı tercih ediyor.
Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ulaşım güvenliği de gündeme geldi.
İstanbul'da okul servisi tarifesi de 0-1 kilometre arasında bin 300 lira olarak belirlendi. Bu fiyata ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel de eklendiğinde velilerin ödemesi gereken ücret aylık bin 700 liraları bulabiliyor.
Mesafe uzadıkça artan ücret de korsan taşımacılığı beraberinde getiriyor.