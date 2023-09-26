"Komşu servis" tehlikesi | İstanbul'da 2 bin korsan servis var

KORSAN TAŞIMACILIKTA KOMŞU SERVİS VE İKİZ PLAKA RİSKİ

İkinci tehlikenın de "komşu taşımacılığı" olduğunu iddia eden Sınar, "Binanızda bir komşunuz kendi çocuğunu okula götürürken, 4-5 öğrenciyi daha biraz daha ucuz götüreyim diye apartmandan çocukları topluyor ya da bir apartman görevlisinin oğlu 4-5 öğrenciyi okullara götürüyor, getiriyor." ifadelerini kullandı.

Sınar, şöyle devam etti:

"O kişinin niteliklerini bilmiyoruz. Aracı kullanırken gösterebileceği refleksleri bilmiyoruz. Okul servis aracı olmanın niteliği var. Dur levhası, otomatik kapı, rehber personel bunlar çok önemli unsurlar. Bu araçların büyük bir şekilde ekonomik vergi kaybına yol açmaları söz konusu. İkiz plaka da şöyle bir tehlike, aynı plakayı kopyalıyor, benzer bir araca o plakayı koyuyorlar. Denetimlerde araç şasi numarası kontrol edilmediği için ruhsatta aynı marka model araç gibi gözüküyor. Ancak ihbar olduğu ya da çok detaylı bir inceleme yapıldığı takdirde ortaya çıkıyor."