Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi

"BAHÇEMİZE ÇIKAMAZ OLDUK"

Bahçesine çöp ve eşya atılmasından şikâyetçi olan Çengizhan Biçer, "Şahsın oturduğu apartmanın bitişiğinde yaşıyoruz. Attığı eşyalardan dolayı bahçemize çıkamaz olduk. Bahçe harabe hale döndü artık kendimizden korkar olduk. Her an bıçağı çekip birimizi bıçaklayabilir" diye konuştu.



S.C.'nin kapı komşusu Kenan Soylu ise, bu olayların her gün yaşandığını ifade ederek "Daha önce evini ateşe verdi. Ben kendim bizzat söndürdüm ama koltuktan yanma devam ediyormuş itfaiye geldi söndürdü" şeklinde konuştu.