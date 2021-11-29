Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi

"SAMURAY KILIÇLI OLAYA DÖNMESİNDEN KORKUYORUZ"

Komşusu Esra Aydın ise, "Saat fark etmeksizin her zaman yapıyor. Bir iki hafta önce misafirlerim vardı. Seslerden korkup erken kalkmak zorunda kaldılar. En son samuray kılıçlı bir cinayet oldu biz bu olayın ona dönüşmesinden çok korkuyoruz. Çünkü bıçakla dolaştığını biliyoruz" dedi.