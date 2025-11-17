Komşular arasında sopalı kavga
17.11.2025 10:15
DHA
İstanbul Arnavutköy'de iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı.
Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde iki komşu aile arasında kavga çıktı.
Aileler arasında gürültü nedeniyle tartışma başladı.
Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflar, sopalarla birbirine vururken, tekme ve yumruklarla da saldırdı.
Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin kavga ettiği, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.