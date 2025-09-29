Komşuların kedi besleme kavgası: Apartmanda tekme yumruk saldırı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Nihal Aras, kedi besleme nedeniyle aralarında husumet bulunan komşuları tarafından saldırıya maruz kaldı. Burnu ve vücudunda kırıklar olan Aras, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Yenimahalle ilçesinde kedi besleme kavgası çıktı.

Nihal Aras, oturduğu binanın girişinde yaklaşık 3 yıldır bahçede beslediği kediler nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu N.S., eşi ve oğlu ile karşılaştı. Aras, sokak köpeklerinin içeriye girip kedilere zarar vermemesi için kapalı tutulmasını istediği ve binanın giriş kapısını açık bırakan komşusuna tepki gösterdi.

N.S., Nihal Aras'ı eve gireceği sırada saçından tutup dışarıya çıkarırken oğlu S.S. de yumruk attı. Aldığı darbelerle yere yığılan Aras, hastaneye kaldırıldı.

BURNU KIRILDI

Burnu kırıldığı belirlenen Nihal Aras, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. N.S. ve oğlu S.S., polis merkezinde ifade verdi.

"HAYATIM TEHLİKE ALTINDA"

Nihal Aras, polise verdiği ifadede ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

"Kapıdan girerken hanımefendi bana çok ağır hakaretler etti; 'Bugün seni öldüreceğiz, kaçacağız, gideceğiz' dedi. Ben de 'Buyurun bekliyorum' derken, oğlu ve annesi hemen fırladılar." diye konuşan Aras, çekiştirmelere ve yumruklara maruz kaldığını anlattı.

Burnunda ve vücudunda kırıklar olduğunu öne süren Aras, "Şikayetçi oldum. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Benim hayatım tehlike altında. Ben adalete güveniyorum. Lütfen artık bir şeyleri olsun. Yoksa benim bugün yarın gerçekten ölüm haberimi alacaksınız." dedi.

Nihal Aras, şüphelilerle arka bahçede sokak kedilerine beslemesi nedeniyle aralarında husumet başladığını ileri sürdü ve şöyle devam etti:

"Bahçe kapısının kapanmasını rica ettim. Her gün inadına o kapı kapanmadı. Köpekler girdiler kedileri parçalayıp öldürdüler. Haftada bir kedim ölmeye başladı. Daha önce eşime bıçak çektiler. Kapımı kırdılar. Eşimin çalıştığı dolmuşun koltuklarının lastiklerini kırıp bıçakla parçaladılar. Kapımın önüne korkumdan kamera taktırdım. Kamerayı bile takmıyorlar artık. Cezalarını çekmelerini istiyorum."

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

