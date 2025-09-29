Komşuların kedi besleme kavgası: Apartmanda tekme yumruk saldırı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Nihal Aras, kedi besleme nedeniyle aralarında husumet bulunan komşuları tarafından saldırıya maruz kaldı. Burnu ve vücudunda kırıklar olan Aras, darp raporu alıp şikayetçi oldu.
Yenimahalle ilçesinde kedi besleme kavgası çıktı.
Nihal Aras, oturduğu binanın girişinde yaklaşık 3 yıldır bahçede beslediği kediler nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu N.S., eşi ve oğlu ile karşılaştı. Aras, sokak köpeklerinin içeriye girip kedilere zarar vermemesi için kapalı tutulmasını istediği ve binanın giriş kapısını açık bırakan komşusuna tepki gösterdi.