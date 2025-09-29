Komşuların kedi besleme kavgası: Apartmanda tekme yumruk saldırı

"HAYATIM TEHLİKE ALTINDA"

Nihal Aras, polise verdiği ifadede ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

"Kapıdan girerken hanımefendi bana çok ağır hakaretler etti; 'Bugün seni öldüreceğiz, kaçacağız, gideceğiz' dedi. Ben de 'Buyurun bekliyorum' derken, oğlu ve annesi hemen fırladılar." diye konuşan Aras, çekiştirmelere ve yumruklara maruz kaldığını anlattı.

Burnunda ve vücudunda kırıklar olduğunu öne süren Aras, "Şikayetçi oldum. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Benim hayatım tehlike altında. Ben adalete güveniyorum. Lütfen artık bir şeyleri olsun. Yoksa benim bugün yarın gerçekten ölüm haberimi alacaksınız." dedi.