Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Uyaroğlu, komşularının bu duruma da itiraz ettiğini ve belediyeye şikayette bulunduğunu öne sürdü.

Daha sonra davalık olan adam, mahkemenin tentenin sökülmesi yönünde karar verdiğini ve kendi elleriyle tenteyi söktüğünü anlattı.

Bu olay, Uyaroğlu'nun canını sıkarken bardağı taşıran son damla oldu.