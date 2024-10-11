Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor

Aydın'da yaşayan Mehmet Uyaroğlu, binanın giriş katındaki dükkanı yüzünden komşularıyla anlaşmazlık yaşadı. Dükkanının büfe yapılmadığını iddia eden Uyaroğlu, büyük ilanlı bir cinsel ürün satış yeri açtı. Uyaroğlu, komşularına tepki göstermek için dükkanını cinsel ürünler satan bir mağaza yapmaya karar verdiğini açık dilli anlatırken, talebin çok olduğunu da iddia etti.

Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor - 1

KOMŞULARI ENGEL OLDU

Nazilli'de iki yıl önce önce kendisine ait dükkanı kurumsal firmalara kiralamak isteyen Mehmet Uyaroğlu, iddiasına göre, apartmandaki komşularının itirazıyla karşılaştı.

Tepkiler nedeniyle anlaşma suya düşerken, Uyaroğlu dükkanını farklı bir şekilde değerlendirmek için araştırmalara başladı.

2022 yılında gelindiğinde ise dükkanını büfe yapmak isteyen Uyaroğlu, bu uğurda 150 bin lira harcayarak tente yaptırdı.

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Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor - 2

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Uyaroğlu, komşularının bu duruma da itiraz ettiğini ve belediyeye şikayette bulunduğunu öne sürdü.

Daha sonra davalık olan adam, mahkemenin tentenin sökülmesi yönünde karar verdiğini ve kendi elleriyle tenteyi söktüğünü anlattı.

Bu olay, Uyaroğlu'nun canını sıkarken bardağı taşıran son damla oldu.

Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor - 3

SEKS SHOP AÇMAYA KARAR VERDİ

Uyaroğlu, kentin sağlığına da hizmet istediğini öne sürerek cinsel ürünlerin satışının yapıldığı bir 'seks shop' açmaya karar verdi. 

Dükkanının daha açılmadan yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyen Uyaroğlu, tepkiler de olduğunu ancak tebrik edenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor - 4

"HERKES BEKLİYOR"

Çalışmak için de alışveriş yapmak için de çok sayıda insanın beklediğini öne süren Uyaroğlu, işletmenin bir hafta içerisinde açılacağını söyledi.

Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor - 5

MAHREMİYET GARANTİSİ VERİYOR

Uyaroğlu, müşterilerine mahremiyet de vaat ediyor. 

Her müşterisine bunun garantisini veren Uyaroğlu, dükkana tek tek müşteri alacağını ve müşterilerin birbirini görmeyeceğini söylüyor.

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