Komşunun intikam yöntemi apartmanı karıştırdı: Apartmanın altında cinsel ürün satıyor
Aydın'da yaşayan Mehmet Uyaroğlu, binanın giriş katındaki dükkanı yüzünden komşularıyla anlaşmazlık yaşadı. Dükkanının büfe yapılmadığını iddia eden Uyaroğlu, büyük ilanlı bir cinsel ürün satış yeri açtı. Uyaroğlu, komşularına tepki göstermek için dükkanını cinsel ürünler satan bir mağaza yapmaya karar verdiğini açık dilli anlatırken, talebin çok olduğunu da iddia etti.
KOMŞULARI ENGEL OLDU
Nazilli'de iki yıl önce önce kendisine ait dükkanı kurumsal firmalara kiralamak isteyen Mehmet Uyaroğlu, iddiasına göre, apartmandaki komşularının itirazıyla karşılaştı.
Tepkiler nedeniyle anlaşma suya düşerken, Uyaroğlu dükkanını farklı bir şekilde değerlendirmek için araştırmalara başladı.
2022 yılında gelindiğinde ise dükkanını büfe yapmak isteyen Uyaroğlu, bu uğurda 150 bin lira harcayarak tente yaptırdı.