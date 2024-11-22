Komşusunun duvarını kırıp eşyaları çaldı, duvarı yeniden örüp sıva yaptı
İzmir'de Bayraklı ilçesinde Faruk C., kendi oturduğu evden duvarı balyozla kırıp, bitişikteki evlilik aşamasındaki komşusu Ahmet Sağlam'ın ev eşyalarını çaldı. Duvarı yeniden örüp, sıva da yapan Faruk C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam, evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi.