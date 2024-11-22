Komşusunun duvarını kırıp eşyaları çaldı, duvarı yeniden örüp sıva yaptı

DÜĞÜNLERİ ERTELENMİŞ

Ahmet Sağlam'ın kuzeni büfeci İlyas Fidan (36), "Bütün eşyaları almış, gitmiş. Kaç senelik emeği mahvetti. Çocuğun bütün hayallerini bitirdi. Yaklaşık iki senedir nişanlı olduğu kızla iki ay sonra normalde dünya evine girecekti. Bu olaydan sonra psikolojisi bozuldu. Gecesini gündüzüne katıyor. Şu anda kimseyle konuşmuyor. Kimsenin yüzüne bakamıyor. Nişanlısının yüzüne bakamıyor. Düğünleri de ertelendi. Maddi durumu da olmadığı için kara kara düşünüyor. Elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla yardım etmeye çalışacağız. Komşu firar, yakalanmadı" dedi.